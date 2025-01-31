Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника

Посольство России в Таллине выразило недовольство в связи с действиями эстонских властей, которые приняли решение о сносе стелы на братской могиле, где покоятся солдаты Красной армии. В сообщении посольства, опубликованном в телеграм-канале, отмечается, что Министерству иностранных дел (МИД) Эстонии направлена соответствующая нота протеста.

В ней российская сторона требует прекратить «кощунственные действия» и кампанию по ликвидации советского наследия, что, по мнению посольства, является проявлением государственного вандализма, ведь власти города Валга, где был мемориал, демонтировали плиты с именами погибших.

В посольстве РФ подчеркнули, что эти действия происходят в год 80-летия Великой Победы и воспринимаются как глумление над памятью героев, павших за освобождение Прибалтики. Местные власти таким образом, по мнению РФ, унижают память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны.

Ранее издание Delfi сообщило, что в Таллине подожгли ресторан украинской кухни с националистическим названием Slava Ukraina*.

*Данный лозунг включен Министерством юстиции РФ в перечень нацистских, экстремистских и запрещенных в России.