«В следующий раз пойдем танцевать вместе». Что случилось на встрече Мерца и Лулы да Силвы

В ходе конструктивной беседы канцлер Германии Фридрих Мерц сумел найти общий язык с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

По информации агентства DPA, ссылающегося на осведомленные источники в правительственных кругах ФРГ, диалог между лидерами вышел за рамки строгого протокола. Лула да Силва порекомендовал немецкому канцлеру несколько местных ресторанов в бразильском Белен-ду-Пара для его будущего визита.

Особую теплоту встрече придало обсуждение танцев. Сообщается, что бразильский лидер затронул эту тему, на что Мерц ответил с готовностью: «Отлично, в следующий раз пойдем танцевать вместе». По словам собеседников агентства, атмосфера была настолько дружелюбной, что всю сорокаминутную беседу можно было охарактеризовать как «словесные объятия».

Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о возможности завершить конфликт на Украине.