В Словакии лидеры трех партий договорились о коалиции парламентского большинства во главе с Фицо

Суммарно коалиция получит 79 мест в парламенте из 150, простое большинство дает ей право сформировать правительство. Ожидается, что его вновь возглавит лидер «Смер» Роберт Фицо, уже бывший премьером в 2006-2010 и 2012-2018 годах.

На парламентских выборах партия «Смер» победила с результатом 22,94%, что дало ей 42 мандата в парламенте. Для того чтобы сформировать правительство, опирающееся на парламентское большинство, Фицо необходимо было заключить альянс еще с несколькими политическими силами.