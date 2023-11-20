В Словакии выразили готовность продлить запрет на импорт агропродукции с Украины

Словакия готова на продление запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, действующий до конца 2023 года, если ЕК не предложит вариантов решения данной проблемы. Соответствующее заявление сделал глава Минсельхоза Словакии Рихард Такач в беседе с местным изданием teraz.sk .

По итогам переговоров с представителями ЕК, прошедших в Брюсселе, Такач заявил о том, что собирается предложить словацкому правительству запрет на импорт агропродукции с Украины, который действует в стране до конца года. Он заявил, что словацкая сторона не рада принимать такие решения, но страна готова добиваться каких-либо действий от ЕК.

Словацкий министр заявил, что является необходимым найти общее решение данного вопроса в рамках ЕС.