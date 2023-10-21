В Словакии заявили про возмутительном поведении Киева

Несогласие словацкого премьера Роберта Фицо с украинской стороной по нескольким вопросам может быть вызвано холодным приемом во время визита в Киев 14 лет назад. Об этом сообщило издание Politico .

Журналисты напомнили, что украинские дипломаты вынудили делегацию из Словакии 3 часа ждать встречи с украинским премьер-министром Юлией Тимошенко, которая после этого еще и отругала Фицо за выраженную поддержку в сторону России. Это произошло перед объективами телевизионных камер.

Один из словацких чиновников заявил, что эта ситуация была крайне неприятной для премьер-министра. Он подчеркнул, что Фицо «покраснел от гнева» и унижения.

После этого, Фицо отправился в Москву, где ему, по словам издания, был оказан «роскошный прием» российским президентом Владимиром Путиным.

Эти события и стали причиной для антиукраинской позиции словацкого премьера, предположили журналисты.