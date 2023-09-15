В Сочи началась встреча между главами России и Белоруссии

Двум лидерам предстоит обсудить ряд вопросов по заранее утвержденному плану. График, по которому состоялась эта встреча на высшем уровне, также был согласован задолго до этого. Об этом сообщил микроблог «Пул первого».

Это уже седьмая встреча Лукашенко и Путина в текущем году. Все они проходили на российской территории, последняя из них состоялась полтора месяца назад, в конце июля. Тогда встреча глав двух государств проводилась на протяжении двух дней.