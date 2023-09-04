В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры президентов России Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе, сообщили РИА Новости.

Встреча прошла в понедельник, 4 сентября. Визит турецкого лидера в РФ Эрдогана стал первым после переизбрания на пост президента в мае 2023 года. Путин и Эрдоган впервые встретились в этом году.

Главы государств обсудили двухстороннее сотрудничество, а также будущее черноморской инициативе, обсуждение о которой анонсировали источники и российского, и турецкого президента.

Путин, открывая официальную встречу, заявил, что стороны не обойдут обсуждение украинского кризиса. Также глава государства подчеркнул, что в скором времени Москва и Анкара завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции. Цель этой инициативы заключается в стабилизации ситуации с энергетикой.

Эрдоган подчеркнул необходимость создания такого хаба, а также рассказал о намерении нарастить товарооборот с Россией.

Путин и Эрдоган проведут рабочий обед, а после – проведут пресс-конференцию с журналистами.