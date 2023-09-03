Желание Киева о получении истребителей F-16 от Запада приведет к смертям среди пилотов украинских ВС. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в своих социальных сетях .

В соцсети он прокомментировал пост представителей украинского Минобороны, которые сообщили, что для получения преимущества в воздухе, украинским ВС нужны в эксплуатации «всего лишь 160 истребителей».

В комментарии Риттер ответил, что ему нужен всего лишь миллиард долларов для того, чтобы он устроил лучшую вечеринку в истории, но и первое, и второе является фантазией.

После этого, экс-разведчик подчеркнул, что его фантазия хотя бы никому не вредит, в то время, как мечта Киева убьет огромное количество украинских пилотов.