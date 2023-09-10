В Соединенных Штатах развенчали мифы о планах России

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор развенчал западные мифы о планах России и заявил, что слухи о желании РФ захватить Европу являются беспочвенными. Соответствующее заявление он сделал в эфире на YouTube .

Так Макгрегор прокомментировал заявление американских властей о том, что единственным способом оградить Европу от российского захвата является победа над Россией на Украине.

Как аналогию Макгрегор вспомнил страх высадки Вьетконга в Соединенных Штатах во время войны с Вьетнамом. В то время американские власти заявляли, что если США не победит Вьетнам на их территории, то им придется отбиваться уже на своей земле: в Лос-Анджелесе и Чикаго.

Эксперт сравнил подобные заявления с чепухой и напомнил, что вьетнамцы не пришли на американскую землю после вывода войск.