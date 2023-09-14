В Софведе заявили, что российские миротворцы совершили подвиг в Нагорном Карабахе

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что миротворцы в Нагорном Карабахе совершили подвиг, остановив кровавую войну.

Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости, отвечая на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который накануне заявил, что миротворческая миссия в регионе оказалась провальной.

«Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было», – сказал Джабаров.

Он добавил, что, если бы российских миротворцев не оказалось в тот момент в Карабахе, в регионе бы разыгралась большая человеческая трагедия.

В ночь с 9 на 10 ноября между Москвой, Ереваном и Баку было подписано трехсторонне соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу, на территорию региона вводилась миротворческая миссия, цель которой – контроль за исполнением соглашения, а также разминирования территорий и обеспечение безопасного перемещения через Лачинский коридор.

Пашинян не впервые делает подобные заявления в отношении миротворческого контингента. Ранее в интервью западной прессе армянский премьер заявил, что миротворцы усугубили гуманитарную обстановку в Карабахе.