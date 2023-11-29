В Совбезе ООН заявили о серьезной усталости от украинского конфликта

Полянский заметил, что коллективный Запад стал все чаще напоминать остальным государствам о ситуации на территории Украины. В то же время, мир уже устал от данного конфликта и это ощущается, заявил дипломат. Он отметил, что развивающиеся государства уже откровенно выступают за то, чтобы прекратить конфликт дипломатическим путем.

Представитель дипломатической миссии также напомнил о том, что площадка Совбеза ООН должна была использоваться, как инструмент для прекращения конфликта. Тем не менее этого не происходит из-за практически единогласной поддержки Украины со стороны Запада, заявил он. В то же время, выражать поддержку в таких количествах Западу стало сложнее из-за ситуации в Газе, которая продемонстрировала западные «двойные стандарты», — заключил дипломат.