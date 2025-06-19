В Совбезе заявили о возросшей киберактивности спецслужб Украины и Запада

Киберактивность, а соответственно, киберугрозы в отношении России и стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) значительно возросли в последнее время. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, передает ТАСС.

На заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ он отметил, что такие угрозы исходят от украинских спецслужб и Запада. По его словам, Киев расширил масштабы своих киберопераций, организовав более тысячи колл-центров, функционирующих не только для вымогательства денег, но и для проведения информационных операций против других государств.

Шевцов подчеркнул, что значительная часть киберцентров расположена в странах Европы, таких как Германия, Англия, Финляндия, Эстония и Латвия, и действует под руководством западных спецслужб.

«В 2024 году число компьютерных преступлений выросло на 13% и превысило 765 тысяч. В основном они были направлены на совершение мошеннических действий в отношении российских граждан и создание каналов распространения наркотиков», — сообщил он.

Как отметил Шевцов, для противодействия киберугрозам на площадке ООН в 2024 году был запущен процесс формирования реестра контактных пунктов для обмена информацией о киберпреступлениях.

Замсекретаря Совбеза РФ призвал все страны активизировать участие в работе Консультационного координационного центра ОДКБ, чтобы повысить эффективность своевременного реагирования на компьютерные инциденты.

Ранее ТАСС сообщил о хакерской группе, выявленной в России, которая атакует по ночам.