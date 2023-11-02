В Совете Безопасности сформулировали вопрос к Западу об оружии ВСУ на черном рынке

У российского Совета Безопасности имеется вопрос к Соединенным Штатам Америки и государствам коллективного Запада о том, каким образом поставленное Украине и Афганистану вооружение оказалось на ближневосточном нелегальном рынке. Соответствующее заявление сделал замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов, его слова передает издание РИА Новости .

По словам Венедиктова, у Совета Безопасности России имеется большое количество вопросов к Соединенным Штатам и нескольким странам Евросоюза. В частности, вопрос о том, каким образом оружие из их арсеналов, которое изначально предназначалось для Украины и Афганистана, оказалось на нелегальном черном рынке, что наглядно видно на примере ближневосточного региона.