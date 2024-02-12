В Совете Федерации призвали переименовать Великобританию в Британию

По его мнению, причина этого кроется в систематическом попрании национальных интересов рядовых британцев в угоду США. Сенатор подчеркнул, что уже давно Великобританию стоит называть просто Британией. И без всяких возвеличивающих приставок.

«Великобританию надо называть Британией, потому что никакого величия у Британии нет и близко. Оно когда-то было в XVIII-XIX веке, сейчас этого величия нет», – цитирует Цекова РИА Новости.

В продолжение темы Цеков добавил, что аналогичным образом, тотально идя на поводу у Вашингтона, теряет влияние и Германия.