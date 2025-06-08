В Совфеде объявили о начале денацификации Днепропетровской области
Клишас заявил о начале денацификации Днепропетровской области
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В Днепропетровской области стартовала процедура денацификации, о чем в воскресенье, 8 июня, сообщил Андрей Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что процесс денацификации очередного украинского региона начал активно развиваться.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал Клишас.
Ранее о вхождении Армии России на территорию Днепропетровской области проинформировали в Минобороны. В телеграм-канале ведомства указано, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» успешно развивают наступление на территорию региона.