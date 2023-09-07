Крымский сенатор и член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков назвал бахвальством слова главы украинского Минобороны о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые украинское правительство считает своим. Его слова передает издание РИА Новости .

Недавно Умеров заявил о том, что он сделает все ради возвращения «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает украинскими. Украинские власти и до этого неоднократно обозначали намерение завладеть вошедшими в состав РФ территориями.

В ответ на это, Цеков заявил, что слышит подобное «бахвальство» от различных министров обороны Украины уже десятилетие. Сенатор отметил, что как правило, на громких словах все и заканчивается.

Он также напомнил, что Крым и новые регионы стали частью РФ по праву исторической справедливости, и исключил их возвращение под контроль Киева.