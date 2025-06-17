Эксперт объяснил, о чем говорит бегство Трампа с саммита G7

Досрочный отъезд Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде стал не просто формальностью, а настоящим политическим демаршем. Об этом заявил в беседе с RT американист Евгений Семибратов — замдиректора Института стратегических исследований РУДН.

По словам собеседника, этот шаг со стороны республиканца показал, что нынешняя администрация США потеряла контроль над политическими процессами в западном мире. Еще до начала саммита многие эксперты предполагали, что встреча превратится в обсуждение того, как «Большая семерка» сможет противостоять Трампу. Семибратов счел, что эти саркастические оценки полностью оправдались.

С одной стороны, Трамп, известный своим изоляционистским курсом, мог сознательно спровоцировать этот конфликт, чтобы подчеркнуть приоритет внутренних проблем США. С другой — такой шаг серьезно пошатнул концепцию американской исключительности, которая десятилетиями лежала в основе западной политики.

«Досрочный отъезд Трампа нужно рассматривать как демарш со стороны американской администрации, со стороны Белого дома — в силу того, что американская администрация, по крайней мере нынешняя, больше не контролирует те политические процессы, которые происходят в странах западного мира», — сказал Семибратов.

Также эксперт полагает, что Трамп и его команда воспринимаются западными лидерами как «инородное тело». Если раньше США диктовали повестку G7, то теперь Вашингтон оказался в роли изгоя.

Ранее сообщалось, что Трамп мог сбежать с саммита G7 из-за Израиля и Ирана.