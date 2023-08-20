В Совфеде прокомментировали слова Зеленского об обмене Белгорода

Заявление сенатор сделал в качестве комментария слов Зеленского о том, что украинская сторона готова обменять Белгород на место в НАТО. Сенатор указал на то, что Зеленский пытается сохранить минут при плохой игре и подчеркнул, что для Украины территории уже утрачены, а противостояние проиграно.

Цеков также прокомментировал встречи Зеленского с лидерами стран Запада для «выпрашивания оружия и денег». Сенатор указал на то, что подобные встречи только подчеркивают, в каком упадке находится сейчас Европа.

Накануне Зеленский заявил о готовности Украины обменять Белгород на место в НАТО. Таким образом он прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о возможном прекращении боевых действий через членство Украины в НАТО в ответ на выдачу РФ территорий.