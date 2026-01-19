Путин не должен вступать в Совет мира по Газе: политолог объяснил — почему?

Президенту РФ Владимиру Путину не следует вступать в Совет мира по Газе. Лучшим решением для России будет сохранять собственное влияние на Ближнем Востоке, а «не размазывать его в непонятном совете с большим и красивым названием». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров. Эксперт объяснил, зачем вообще Совет мира по Газе нужен инициировавшему его создание президенту США Дональду Трампу.

Вашингтон пригласил Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на данный момент Кремль изучаем все детали сделанного предложения. Москва также надеется на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы, отметил Песков.

Совет мира по Газе не имеет под собой никаких юридический оснований, связанных с легальной деятельностью, считает политолог Федоров. По его словам, это не мощная организация, а просто название, «хотелка Трампа».

«На месте Путина я бы никуда не ходил, потому что не вижу смысла. Только через то, что там будут находиться такие крупные лидеры как Путин, можно будет потом проводить легитимизацию. Россия уже имеет серьезное влияние в Палестине, на Ближнем Востоке, нужно оставить все в таком формате. Не дай Бог, еще от Совета мира по Газе будут делаться выступления, которые потом будут касаться нас», — отметил эксперт.

Совет мира — «пиар, пустышка, игрушка Трампа», продолжил он. Организация нужна исключительно американскому лидеру, но не Москве.

«Трамп действует в своих интересах, мы должны действовать в своих. Если нам что-то выгодно, мы должны это делать. Если мы понимаем, что это выгодно только партнеру или противнику, а Трамп нам противник, как и американская империя, американский империализм, то зачем сюда вступать? Тем более, повторю, у нас большой авторитет на Ближнем Востоке. Поэтому лучше его сохранять самим, чем размазывать в непонятном совете с большим красивым названием», — заключил Федоров.

Трамп объявил о создании Совета мира в секторе Газа 16 января. Организация является частью мирного плана президента США вместе с размещением международных сил. Председателем совета станет сам Трамп. В состав исполнительного комитета также вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять главы Белого дома, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

Вашингтон также пригласил вступить в организацию лидеров Египта, Турции, Бразилии, Аргентины, Греции, Албании, Индии, Канады и Венгрии. Две последние страны уже приняли приглашение. Кроме того, вступить в совет согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

