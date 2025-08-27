Расширение Евросоюза за счет Украины и Молдавии может ускорить его внутренний кризис, считает Владимир Джабаров — первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации. По его словам, заявления о скором принятии этих стран являются попыткой оказать давление на Россию, однако реальных предпосылок для интеграции нет. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сенатор пояснил, что Евросоюз и без того сталкивается с множеством проблем, которые не может решить самостоятельно. Без многовекового сотрудничества с Россией, уверен Джабаров, нормальное развитие ЕС невозможно. При этом он подчеркнул, что решение о вступлении — суверенный выбор самих Кишинева и Киева, который не окажет существенного влияния на Москву.

В качестве ключевой причины скорого развала объединения политик назвал экономическую слабость кандидатов. Молдавия, по его мнению, не соответствует критериям членства и станет еще одним «нахлебником» для европейских бюджетов. Украина же, добавил Джабаров, обладает запредельным уровнем коррупции, который сами европейцы предпочитают замалчивать.

По его словам, итогом подобного расширения станет лишь углубление кризиса в Евросоюзе. Он заключил, что текущие обещания о приеме новых членов — это лишь риторика, призванная запугать Россию, но не реальный политический курс.

Ранее сообщалось, что Польша заявила о блокировке вступления Украины в ЕС из-за непризнания Волынской трагедии.