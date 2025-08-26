Польша заявила о блокировке вступления Украины в ЕС из-за непризнания Волынской трагедии

Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз до тех пор, пока Киев не согласится на эксгумацию и поминовение жертв Волынской трагедии, заявил министр обороны страны. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Польша официально подтвердила, что не позволит Украине стать членом Европейского союза без урегулирования исторического спора о Волынской трагедии. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал конкретные условия: Киев должен признать события, провести эксгумационные работы и почтить память погибших поляков.

При этом польский министр категорично отверг любые предположения о возможном военном вмешательстве своей страны в дела Украины. Он подчеркнул, что поддержка Варшавы ограничивается исключительно политической, военной и гуманитарной сферами, что продиктовано интересами национальной безопасности Польши.

Волынская трагедия — массовые убийства польского населения на территории Волыни в 1943—1944 годах, которые совершались украинскими националистами. Польша официально считает эти события геноцидом, в то время как Украина воздерживается от такой оценки.

Ранее сообщалось о том, что Богдан Безпалько оценил заявление польского президента Навроцкого о Бандере.