В Совфеде заявили, что дипломатическая служба России стала интеллектуальным ресурсом государства

Сегодня российская дипломатическая служба оказалась на передовой глобального противостояния. Вызовы, с которыми она сталкивается, беспрецедентны по своей сложности и напряженности. Однако, как отмечает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, нынешние испытания — не первое испытание в ее истории, а скорее продолжение долгой традиции работы в условиях кризиса. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, в основе способности отвечать на эти вызовы лежит не просто бюрократическая машина, а уникальное сообщество людей. Как подчеркивает сенатор, десятилетия работы в непростых международных условиях закалили дипломатический корпус, превратив его в когорту высокообразованных и беззаветно преданных профессионалов. Их главный навык сегодня — это умение мыслить и принимать судьбоносные решения в нестандартных, а зачастую и экстремальных обстоятельствах. Дипломаты в посольствах и консульствах по всему миру, по словам Карасина, отлично осознают всю остроту текущей геополитической ситуации и действуют адекватно, исходя из этого понимания. Речь идет не о механическом выполнении инструкций, а о высочайшей степени личной ответственности и аналитической работе в режиме реального времени.

Сенатор отметил, что такая кадровая «закалка» имеет прямое практическое значение. Она позволяет России вести свою внешнюю политику гибко и настойчиво даже в условиях тотального дипломатического давления, санкций и информационных войн. Способность дипломатов работать «в осаде», находить неочевидные решения и удерживать позиции становится критическим активом государства. Их работа обеспечивает не только защиту национальных интересов, но и безопасность российских граждан за рубежом, а также поддержание жизненно важных международных связей в обход создаваемых Западом барьеров.

По его мнению, современные испытания, с одной стороны, являются серьезным стресс-тестом для дипслужбы, а с другой — лишь подтверждают и усиливают ее особую роль. Она эволюционировала из классического инструмента поддержания диалога в мобильный и устойчивый институт, способный эффективно действовать в парадигме противостояния. Итогом становится формирование не просто чиновников, а стратегов и аналитиков, от чьих решений на отдаленных участках международной арены напрямую зависит конкурентоспособность и суверенитет страны. Их работа сегодня — это ежедневное подтверждение того, что российская дипломатия остается не просто функцией государства, а его интеллектуальным и волевым ресурсом в сложнейшей глобальной обстановке.

