Сенатор Карасин назвал мрачным и печальным решение Запада по поставкам оружия Украине

То решение, которое принял Запад в области поставок вооружений для ВСУ, очень печально и мрачно. Оно обязательно повлияет на переговоры по прекращению украинского конфликта. Такое заявление сделал сенатор Григорий Карасин, его слова привела «Лента.ру».

Ранее сообщалось, что ряд западных союзников Украины заявили об отмене ограничений на дальность того оружия, которое поставляется ВСУ из-за рубежа. Член Совета Федерации заявил на это, что такая новость очень печальна.

«Это очень печальная новость для будущих переговоров о мире, о налаживании контактов по украинскому кризису. Это однозначно очень мрачно и печально», — указал он.

Карасин добавил, что Запад уже долгое время шел к такому поступку. Ранее его останавливала перспектива окончательно испортить свои отношения с РФ, и вот теперь за рубежом перестали воспринимать хоть какие-то ограничения.

Ранее на Западе заявили, что очередной выпад президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского сигнализирует о том, что он выходит из переговоров по Украине. Такое мнение высказал австралийский эксперт Сиракуса. Он считает, что сам Зеленский отлично понимает, что он больше не может обратиться за помощью к США, поэтому, скорее всего, Трамп уже умыл руки в отношении Украины.