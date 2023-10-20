В Совфеде заявили, что НАТО знает организаторов подрыва «Северных потоков»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что НАТО владеет информацией о том, кто организовал подрыв на газопроводах «Северный поток».

Об этом политик сообщил в своих соцсетях 20 октября. Как отметил Косечев, альянс усилил патрулирование Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, соединяющий газовую систему Эстонии и Финляндии. Вице-спикер Совфеда считает, что характер аварии походит на техногенный.

«Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер – судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов «Северных потоков». Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов», – написал Косачев.

8 октября финский оператор Gasgrid заметил утечку в Balticconnector, из-за чего была приостановлена прокачка газа. Газопровод проходит по дну Балтийского моря. Недалеко от него расположены газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были подорваны в сентябре 2022 года.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее заявлял, что к подрывам на «Северных потоках» причастны США. По информации журналиста, взрывное устройство на объекты разместило ЦРУ по приказу президента Джо Байдена. Херш отмечал, что именно американский лидер должен был дать агентам приказ активировать устройство.