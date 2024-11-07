В Совфеде заявили, что Россия не должна следовать условиям Трампа по Украине

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ не должна принимать во внимание американские предложения по завершению конфликта на Украине. Таким мнением он поделился с «Лентой.ру».

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что сторонники Трампа занимаются разработкой нового подхода к разрешению конфликта на Украине. Источники отмечали, что в стратегии переходной администрации Белого дома содержится инициатива по «заморозке» действующей линии фронта и создании вдоль нее демилитаризованной зоны.

В то же время предполагается оказание военно-технической помощи Киеву, при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО в течение 20 лет.

Джабаров, комментируя информацию, представленную газетой, подчеркнул, что любые попытки навязывания условий по окончанию конфликта на Украине недопустимы.

«Мы — уважающая себя держава, и будем принимать те решения, которые считаем нужными. Мы не против мира, мы за мир, но это должно быть не замороженным конфликтом», — отметил политик.

Кроме того, Джабаров упомянул, что задачи России на Украине определены Верховным главнокомандующим и могут быть достигнуты быстрее, если Трамп не будет, как его предшественники, продолжать поставки оружия на Украину.

Республиканец одержал победу в выборах, которые прошли в США 5 ноября. Его главным оппонентом была представительница демократической партии Камала Харрис. Эта победа стала очевидной после новостей о том, что Трамп сумел получить большинство голосов в штате Висконсин.

Он уже заручился поддержкой не менее 276-277 голосов выборщиков, что достаточно для его избрания на пост президента США. Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис имеет на своем счету 224 голоса в Коллегии выборщиков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный звонок с Дональдом Трампом.