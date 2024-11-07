Зеленский провел срочный разговор с победившим на выборах в США Трампом

Владимир Зеленский провел срочный телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам глава киевского режима сообщил в соцсети X.

Зеленский поздравил Трампа с его победой на выборах. Беседу с американским лидером он охарактеризовал как «отличную».

«Его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу», — написал Зеленский.

Во время разговора Зеленский и Трамп договорились о необходимости поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между Украиной и США. Оба лидера выразили намерение продолжать обсуждение важных вопросов, касающихся безопасности и стабильности в регионе.

Во время своего выступления Трамп выразил глубокую уверенность в том, что с его приходом к власти удастся положить конец всем войнам в мире. В свою очередь, Зеленский подчеркнул важность поддержки Киева со стороны США и выразил надежду на то, что обе основные партии в США будут оказывать помощь Украине, независимо от политической ситуации в стране.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Дональда Трампа и Владимира Зеленского соблюдать пять «красных линий».