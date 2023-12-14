В СПбГУ не подтвердили, что виртуальный двойник Путина является их студентом

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) не прокомментировал принадлежность «двойника» президента России Владимира Путина к обучающимся в вузе, пишут РИА Новости . На запрос агентства в ведомстве лишь высказались о развитии технологий искусственного интеллекта.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции с Путиными, объединенной с прямой линией, на экране появился «двойник» российского президента, который задал вопрос о том, как Путин относится к искусственному интеллекту, а также о наличии его реальных двойников. Задавший вопрос человек представился студентом СПбГУ. Своего имени он не назвал.

«Сегодня Санкт-Петербургский государственный университет уделяет большое внимание развитию образовательных направлений, а также научных исследований, связанных с технологиями искусственного интеллекта… Кроме того, университет уделяет большое внимание исследованиям вопросов влияния активного использования искусственного интеллекта на жизнь обычных людей», – отметили в пресс-службе СПбГУ.

Отвечая на вопрос о двойниках в ходе пресс-конференции, Путин заявил, что у него никогда их не было. В целом, подчеркнул российский лидер, он положительно относится к развитию таких технологий. Глава государства сообщил, что предотвратить развитие ИИ, невозможно, поэтому, уточнил он, России необходимо занять главенствующие позиции в этом вопросе.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) – старейший вуз России, основанный в 1724 году. Это один из самых крупных мировых университетов, где учатся больше 28 тысяч студентов.