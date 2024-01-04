В США анонсировали процесс по импичменту Байдена

Население США уже в текущем году сможет увидеть процедуру импичмента главы своего государства Джо Байдена. Соответствующее заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в беседе с Just the News .

В этом интервью она выразила мнение, что население страны уже в текущем году сможет наблюдать импичмент своего президента.

Американская палата представителей во главе с партией республиканцев недавно провела голосование за старт расследования против действующего главы государства и его семьи. Дело рассматривают 3 комитета палаты уже на протяжении месяцев, а конгрессменами собирается информация о нарушениях семейства Байденов. Палата ожидает инициировать импичмент Байдену после расследования.