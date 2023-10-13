В США боятся войны на два фронта

Американское правительство боится наступления истощающей войны сразу на два фронта на фоне ситуаций на Украине и в Израиле. Соответствующее заявление сделал журналист Стивен Гарднер в своем видеоматериале, размещенном на видеохостинге YouTube .

Журналист заявил, что администрация американского президента Джо Байдена уже начинает погружаться в панику. Согласно утверждениям Гарднера, они боятся того, что их страна окажется в войне на два фронта, которая оставит Соединенные Штаты без ресурсов и государственного бюджета.

Он также отметил, что похожие опасения ранее выражала министр американской армии Кристин Вормут. Она тогда заявила, что сомневается в способности Штатов выделять помощь обеим странам.