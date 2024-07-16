Байден похвастался, что всего лишь на три года старше Трампа, зато «чертовски умен»

Действующий президент США Джозеф Байден на фоне растущей после покушения на Дональда Трампа популярности последнего, старается как может не затеряться в тени своего соперника. И для этого, порой, делает заявления, которые могут вызвать у некоторых приступ гомерического смеха.

В понедельник, 15 июля, президент США в беседе с телеканалом CNN внезапно выпалил, что его как человека нужно оценивать не по возрасту, а по достижениям на посту главы страны, которых у него набралось, как уверен Байден, намного больше своих предшественников.

«Я стар, но я всего на три года старше Трампа. Это раз. Во-вторых, острота моего ума чертовски хороша», — сказал он.

Напомним, в минувший понедельник, 15 июля, Дональд Трамп, которому республиканцы на съезде партии в Милуоки дали официальный карт-бланш на осенних президентских выборах, заявил, что пойдет на них в паре с сенатором от штата Огайо Джей-Ди Вэнсом.

Глава Белого дома Джо Байден охарактеризовал кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса, выставив его, по сути, двойником Дональда Трампа.

Также стало известно, что действующий вице-президент США Камала Харрис уже предложила Джей Ди Вэнсу провести с ним теледебаты, пишет издание Politico со ссылкой на предвыборный штаб Байдена.