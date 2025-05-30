В США допустили обрушение фронта на Украине за несколько дней

Западные СМИ ошибочно полагают, что Россия не достигнет своих целей на Украине, заявил на YouTube военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик.

Сейчас западные издания утверждают, что России, для того, чтобы занять всю территорию Украины, потребуется более ста лет, с учетом текущих темпов наступления, отметил он. Однако, они забывают, что не это является главной целью Москвы, пояснил Берлетик.

"Россия наступает там, где ВСУ отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт", — сказал он.

Если бы все было так, то западные политики не стремились бы заставить РФ объявить режим 30-дневного перемирия с целью перевооружить Украину.

Также не стоит забывать примеры других конфликтов, когда ситуация на фронте могла не меняться годами, а потом быстро рухнуть в течение нескольких дней из-за отсутствия ресурсов у одного из участников конфликта, заключил Берлетик.

Ранее сообщалось о том, что Россия предложила Украине дату и место для запуска нового раунда переговоров.