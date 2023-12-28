Единственное, что может помочь американской власти скрыть факт своего поражения на территории Украины и победить на выборах – использование ядерной бомбы в противостоянии с Россией. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с Judging Freedom .

Макговерн заявил, что украинским властям нужно осознать тот факт, что она уже проиграла в текущем конфликте и еще полмиллиона мобилизованных граждан не помогут это исправить. Тем не менее в Соединенных Штатах скоро будут выборы президента, и Белый дом должен продемонстрировать народу свою «победу» на Украине, что можно сделать лишь одним способом, опасается аналитик.

Он предположил, что в Пентагоне или Белом доме появится человек, который предложит Байдену использование небольшой ядерной бомбы для демонстрации силы Штатов. Возможно, бомба будет размером лишь в одну десятую той, что была сброшена на Хиросиму, но таким образом американское руководство может попытаться остановить РФ и уберечь себя от проигрыша на выборах, заявил эксперт.

Макговерн считает, что местные генералы попытаются убедить главу государства в том, что такой шаг не только не приведет к эскалации, но и может исправить ситуацию для Штатов. В этот процесс также будут включены советник президента Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен, которые лично заинтересованы в победе в выборах и избежания осуждения от новой администрации, заключил аналитик.