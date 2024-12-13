Reuters: президента Украины пригласили на встречу в Брюсселе

Руководители Германии, Франции, Польши, Италии, Великобритании и Евросоюза захотели пригласить Владимира Зеленского на грядущую в Брюсселе встречу. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванные и осведомленные источники.

Агентство уточняет, что встреча должна состояться в среду, а обсуждаться там будут вопросы помощи Украине в продолжающемся конфликте. Грядущее мероприятие организует генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, а пройдет оно в тот же день, что и встреча лидеров на саммите стран Евросоюза и Западных Балкан в Брюсселе. В его рамках состоится совместная и несколько двусторонних встреч с президентом Украины.

Рейтер сообщает, что грядущее событие пройдет на фоне вероятной смены позиции США по продолжающемуся противостоянию после инаугурации Дональда Трампа.

Ранее приводились данные о том, что конфликт между Украиной и России может закончиться в 2025 году и причиной тому вновь могут послужить события, случившиеся за океаном.