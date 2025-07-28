В США и Европе обсуждают исчезновение Мелании Трамп из публичного пространства

Супруга 47-го президента США Дональда Трампа Мелания за последний год появилась на публичных мероприятия всего 14 раз, предпочитая все основное время проводить в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде или в нью-йоркских апартаментах. На это обратило внимание испанское издание El Periodico.

После празднования Дня независимости 4 июля Меланию практически не видели на официальных событиях. Отмечается, что в обществе заговорили о пренебрежительном отношении жены Трампа к обязанностям первой леди США.

Несмотря на минимальное публичное присутствие, Мелания, по словам конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, активно влияет на политику мужа. Именно она, как утверждает он, ежедневно обсуждает с Трампом ситуацию на Украине. После этих разговор риторика американского лидера заметно изменилась — он начал жестче говорить о России и о ее лидере Владимире Путине.

Ранее журналист Александр Юнашев подверг сомнению утверждения о значительном политическом влиянии Мелании Трамп на своего мужа.