Журналист выяснил, кто и зачем переписывает биографию Мелании Трамп

Журналист Александр Юнашев подверг сомнению утверждения о значительном политическом влиянии Мелании Трамп на своего мужа, передает Life.ru. Автор телеграм-канала «Юнашев Live» считает, что первая леди медийная персона, биографию которой постоянно переписывают.

По словам российского журналиста, недавние заявления конгрессмена Дона Бэкона о том, что именно супруга склонила президента США к более жесткой позиции по Украине, не соответствуют действительности. Как отметил журналист, госпожа Трамп достаточно аполитичная сама по себе и уже не первый раз по прихоти СМИ становится тайным агентом.

При этом Юнашев указал, что если раньше ее называли агентом Кремля из-за теплого отношения к Путину, то теперь ее называют союзницей Киева. Как раз образ Мелании как политического игрока выгоден прежде всего украинской стороне, которая стремится использовать любые медийные поводы для укрепления своего имиджа на международной арене.

Что касается реального влияния первой леди, эксперт скептически оценивает ее возможности воздействовать на решения Трампа, опытного политика и бизнесмена.

«Да, «двоечку» Мелания Дональду не прописывала, и позора Макрона Трамп не испытывал. Но публичная демонстрация недовольства супругом для нее — практически норма», — указал журналист.

При изначальной пропасти в статусах и возрасте между Меланией и Дональдом вряд ли можно рассчитывать, что Трамп будет принимать решения, основываясь на суждениях бывшей модели, заключил журналист.

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