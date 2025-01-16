В Москве будут очень рады, если туристы из Китая приедут отмечать свой Новый год в российскую столицу. Заявление об этом сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привело РИА Новости.

Дипломат во время брифинга сделала приглашение всем жителям Китая, желающим на новый год приехать в Москву.

«Ждём туристов из Китая, и рады встрече с новыми друзьями. И в этой связи я хотела бы к ним обратиться по-китайски», — указала она.

Вслед за этим Захарова повторила приглашение на китайском языке.

Новый год по китайскому календарю отмечают 29 января, а 28-го в российской столице открывается фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Его будут проводить уже во второй раз.

Ранее Захарова обвинила США в причастности к нападению ВСУ на «Турецкий поток». Она заявила, что удар по компрессорной станции «Русская» произошел по наводке Соединенных Штатов, поскольку Вашингтон и Киев координируют свои усилия.