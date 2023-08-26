Украинские ВС не смогут оттеснить ВС РФ с занятых позиций, и даже истребители F-16 не помогут им в этом. Соответствующее заявление сделал обозреватель Марк Дэвис в материале для издания Newsweek .

Дэвис указал на небольшую численность ВСУ по сравнению с ВС РФ и подчеркнул, что нет ни единого фактора, указывающего на то, что украинские войска смогут принудить русских к отступлению. Он напомнил, что на обучение украинских пилотов уйдет большая часть года, и даже после обучения ВСУ придется столкнуться в небе с вторыми по размеру ВВС во всем мире.

Обозреватель также подчеркнул, что вопрос о последующей поддержке Киева стоит под вопросом из-за предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

В заключение он указал на то, что среди граждан америки уже зарождаются сомнения в правительстве на фоне их решений о поддержке Украины.