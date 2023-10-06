В США начали планировать встречу Байдена и Си Цзиньпина

По их данным, китайский лидер может приехать на встречу с американским коллегой в ноябре в Калифорнию. Официально о планируемой встрече не сообщалось ранее.

Как отметил собеседник издания, шансы личной встречи Байдена и Си Цзиньпина высоки в рамках саммита «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), который пройдет в следующем месяце в Сан-Франциско.

Если стороны встретятся, отмечает WP, то эта встреча станет первой с ноября прошлого года. Тогда американский президент и китайский лидер провели переговоры на полях саммита «Большой двадцатки», который проходил в Индонезии.

В июне 2023 года Байден на одном из благотворительных мероприятий в Калифорнии во время своего выступления назвал Си Цзиньпина диктатором. Глава США тогда прокомментировал инцидент со сбитыми китайскими аэростатами, который обнаружили в небе над Штатами.

Саммит АТЭС проводится каждый год на высшем уровне лидеров государств этого договора. В него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.