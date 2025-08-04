В США назвали Америку государством-жуликом под управлением действующего наугад Трампа

России не стоит доверять Соединенным Штатам, так как эта страна превратилась под управлением Трампа в государство-жулика. Так считает Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета. Он изложил свою точку зрения в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению эксперта, российским властям не стоит доверять США. Это государство под управлением Трампа превратилось в типичного жулика. Сам президент бросается угрозами, действуя наугад, а затем отступает.

«США — жулики. Это государство-обманщик. Это государство, которому нельзя доверять», — указал он.

Миршаймер также призвал Россию действовать, исходя из самого худшего прогноза, и готовиться к самому пессимистичному сценарию.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом на этой неделе. Представитель Кремля также прокомментировал недавние заявления Трампа об атомных подводных лодках, которые тот якобы поручил направить в сторону России. Песков отметил, что такие подводные суда продолжают нести боевое дежурство вне зависимости от риторики политиков.