В Кремле допустили встречу Путина и Уиткоффа на этой неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом на этой неделе.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о запланированном визите Уиткоффа в Россию 6–7 августа. Песков подтвердил, что российская сторона в курсе этих планов, однако конкретные детали переговоров не уточнил.

Представитель Кремля также прокомментировал недавние заявления Трампа об атомных подводных лодках, которые тот якобы поручил направить в сторону России. Песков отметил, что такие подводные суда продолжают нести боевое дежурство вне зависимости от риторики политиков.

Уиткофф имеет значительный опыт дипломатических контактов с российским руководством. Американский спецпосланник уже четыре раза посещал Москву для переговоров с Путиным. Его рабочие визиты состоялись 11 февраля, 13 марта, а также 11 и 25 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что верховный правитель Малайзии Ибрагим ибни Искандар прибудет в Россию с первым государственным визитом.