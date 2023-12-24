Незалежная в уходящем году испытала две серьезные неудачи в украинском конфликте, в том числе и на фронте, и в политической сфере. Об этом сообщает Los Angeles Times .

Отмечается, что в первую очередь это неудавшееся контрнаступление ВСУ, которое было заблокировано Вооруженными Силами РФ.

Добавляется, что также свою роль сыграла блокировка в Конгрессе США представителями Республиканской партии очередной финансовой помощи Киеву, что может также привести и к сокращению помощи со стороны стран Старого Света.

Уточняется, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак ранее заявлял, что при условии сохранения тупиковой ситуации будет проигрыш.

Подчеркивается, что отказ американских конгрессменов одобрить финансовую помощь Незалежной станет уроком для прочих стран, что внутриполитические факторы сделали Вашингтон «ненадежным союзником».