Украина потеряет контроль над Одессой и Харьковом, если НАТО не вмешается в конфликт с Россией. Так считают обозреватели американского издания Newsweek Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер.

По их мнению, Украина показала неудачное контрнаступление, именно поэтому она рискует лишиться указанных городов.

«Так как насчет ввода войск НАТО на Украину? Эскалация – это, возможно, <…> единственный способ для Зеленского удержать Харьков и Одессу», – написали Ранделл и Гфеллер в своем материале.

Они также отметили, что никто не верит в возвращение территорий, которые стали частью России, Украине. По мнению аналитиков, Киев не сможет своими силами вернуть регионы.

Ранделл и Гфеллер также предупредили о катастрофических последствиях ввода войск НАТО на территорию Украины. По мнению экспертов, результатом такого шага станет третья мировая война и увеличение риска начала ядерных ударов.

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля 2023 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главными целями являются защита мирного населения ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В последствии, в результате референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области, стали частью России. Путин ни раз заявлял, что в случае вмешательства в конфликт на Украине «третьей стороны», РФ даст решительный ответ на эти действия.