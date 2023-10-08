По словам экс-сотрудника ЦРУ Ларри Джонсона, западные кураторы все чаще дают понять украинскому лидеру о том, что для урегулирования конфликта ему следует отказаться от Крыма и Донбасса и, возможно, Одессы и Харькова. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что обсуждение данного вопроса уже ведется, однако сам Зеленский и его подопечные не соглашаются с этим.

По мнению эксперта, присоединение Одесской и Харьковской областей также вероятно.