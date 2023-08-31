В США назвали грубую ошибку Байдена в отношении Путина

Американский президент Джо Байден ошибся, когда подумал, что РФ начала СВО на Украине по причине своих амбиций, а не жизненно важных для страны интересов. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биб, его слова передает журнал Responsible Statecraft .

Биб заявил, что Соединенные Штаты надеялись заставить российского президента Путина признаться в том, что продолжать СВО дороже той выгоды, которую можно получить от нее. Американское правительство пыталось добиться этого признания с помощью санкций, отметил он. Но Байден не понимал целей Путина, которые не могли поменяться из-за ограничений.

Биб отметил, что экономические издержки не заставят государство отказаться от отстаивания жизненно важных интересов.

Он также отметил, что санкции могли помочь Вашингтону только в воздействии на переговорах, но и тут администрация президента ошиблась, когда заявила России, что санкции не отменят даже после конфликта.