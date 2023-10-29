В США назвали о преимущество РФ перед Украиной

Россия на голову выше Украины, когда речь заходит о качестве применяемых в ходе боевых действий БПЛА. Соответствующее заявление сделала аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг в беседе с изданием Business Insider .

Хэринг заявила, что техника украинского производства обделена деталями и не обладает высоким стандартом качества. Более того, по ее словам, некоторые оказываются бракованными и не подходящими даже для единичного применения. Хэринг заявила, что Украина находится далеко позади России в этом вопросе, и подчеркнула важность этого вопроса, заявив, что дроны являются «будущим войны».

Помимо этого, американский аналитик отдельно указала на то, что у Украины имеются проблемы с набором операторов для техники и производством сложного оборудования.