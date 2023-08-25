РФ выпускает в 7 раз больше боеприпасов, чем украинские ВС, вследствие чего со стороны Киева в разы больше потерь, о которых свидетельствуют фотографии могил и новых кладбищ со спутников. Соответствующее заявление сделал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom .

Джонсон провел простую аналогию, предложив представить, что если у него будет 7 патронов в пистолете, а у собеседника – 1.

«Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших», – заметил он.

Киев из-за большего числа обстрелов несет куда больше потерь, чем РФ, подчеркнул Джонсон.

Он также сообщил, что показателем потерь с украинской стороны служат соцсети, накладные расходы и масштабы захоронений, которые видно даже со спутника. Эксперт заметил, что такого же нельзя увидеть в России. Украина несет огромное количество жертв по сравнению с РФ, заключил он.