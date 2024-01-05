По словам американского эксперта Куинси Анатоля Ливена, военный и экономический баланс в конфликте с Незалежной сместился в пользу Москвы, переломить данную тенденцию уже нереально, поэтому ситуация прокладывает основания для начала мирных переговоров, пока это возможно. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что помощь Белого дома Киеву не будет такой же, как раньше. В первую очередь такие перемены связаны с новыми обязательствами властей Штатов перед Израилем.

По мнению эксперта, ни Вашингтон, ни Брюссель не достигнут собственных целей по росту производства артиллерийских снарядов, которые наша страна выпускает минимум в три раза быстрее, чем Украина.

Он отметил, что свою роль в этом сыграют и нехватка рабочей силы в Незалежной, и драконовские методы в стране по призыву на военную службу. При этом при затягивании момента переговоров дальнейшие условия по заключению мира будут плохими и для Киева, и унизительными для западных стран.