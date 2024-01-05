В США назвали преимущества Москвы для переговоров по Киеву
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По словам американского эксперта Куинси Анатоля Ливена, военный и экономический баланс в конфликте с Незалежной сместился в пользу Москвы, переломить данную тенденцию уже нереально, поэтому ситуация прокладывает основания для начала мирных переговоров, пока это возможно. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что помощь Белого дома Киеву не будет такой же, как раньше. В первую очередь такие перемены связаны с новыми обязательствами властей Штатов перед Израилем.
По мнению эксперта, ни Вашингтон, ни Брюссель не достигнут собственных целей по росту производства артиллерийских снарядов, которые наша страна выпускает минимум в три раза быстрее, чем Украина.
Он отметил, что свою роль в этом сыграют и нехватка рабочей силы в Незалежной, и драконовские методы в стране по призыву на военную службу. При этом при затягивании момента переговоров дальнейшие условия по заключению мира будут плохими и для Киева, и унизительными для западных стран.