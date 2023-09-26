В США назвали самое страшное для ВСУ российское оружие

Высокоточные ракетные системы, подразделения радиоэлектронной борьбы и вертолеты Ка-52 являются решающими в отражении атак украинских ВС для войск РФ. Соответствующее заявление сделал полковник американской армии в отставке Джиан Джентайл, его слова передает издание Business Insider .

Джентайл заявил, что РФ адаптировалась к новым условиям боев, увеличив точность своей артиллерии при помощи GPS, БПЛА и ракет с высокоточным наведением. По его словам, именно артиллерия стала решающей для ВС РФ в вопросах уничтожения ВСУ.

Американский полковник также отметил действия российских подразделений РЭБ, которые научились эффективно выводить из строя украинские дроны при помощи манипулирования системами связи.

Более того, дополнительные проблемы возникают у украинских ВС от российских Ка-52. Джентайл подчеркнул, что они показывают высокую маневренность и оснащены противотанковыми ракетами.