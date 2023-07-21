В США не увидели подготовки РФ к использованию ядерного оружия

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что не обнаружил признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. Заявление Бернс сделал на минувшем форуме по безопасности. Его слова передает издание РИА Новости .

Глава американской службы также сообщил, что недавно проводил встречу с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным, на которой они обсудили с ним потенциальное использования ядерного оружия на СВО. Как заявил Бернс, он предостерег коллегу от подобных действий.

Бернс также отметил важность высказывания лидера КНР Си Цзиньпина по данному вопросу, так как это мнение, которое по мнению шефа ЦРУ, Москве будет тяжело проигнорировать.

Ранее НАТО заявили, что вероятность применения ядерного оружия странами-членами альянса очень мала.