США не увидели угрозы нацбезопасности в связи с размещением российских кораблей в Кубе
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Официальный представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал размещение кораблей ВС РФ в акватории Кубы.
Ранее Министерство революционных вооруженных сил Кубы опубликовало сообщение о прибытии российских кораблей в порт Гаваны 12 июня. В сообщении отмечалось, что корабли пробудут там до 17 июня. Всего в состав группы входят четыре судна, на которых не размещено ядерное оружие. Представители оборонного ведомства Кубы сообщили, что корабли ВС РФ не несут угрозы для региона.
В эфире телеканала CNN Кирби заявил, что Вашингтон внимательно будет следить за российскими военными судами.
«Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности», — подчеркнул он.
Предполагается, что после Кубы военные корабли РФ совершат визит к берегам Венесуэлы.
Ранее мы сообщали, что на Украине непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвалах. Отмечалось, что военнослужащим не выплачивают зарплаты.